Jazmín Pinedo revela toda su verdad y aclara situación con Gino Assereto [VIDEO y FOTOS]

Jazmín Pinedo rompió su silencio y negó que su relación con Gino Assereto esté atravesando por una crisis de pareja, como se ha especulado en los últimos días.



“Leí que el argumento de los rumores era porque no subíamos fotos juntos, pero no vamos a subir porque no haremos lo que la gente quiere, sino lo que nos nazca hacer, pero es falso (rumores de separación). Todo está muy bien”, manifestó la conductora de ‘Espectáculos’ al presentar la nueva colección de su línea de jeans ‘Vintage 29’.



“Ya tengo tres tiendas de ropa, día a día me esfuerzo por ser mejor”, añadió Jazmín Pinedo.



A su vez, contó que no hay planes de boda con el padre de su hija, pero expresó sus deseos de querer tener otro bebé.



“Me muero de ganas de ser mamá, pero creo que ya estoy presionando mucho a mi cabeza, así que esperaré”, sostuvo la ‘Chinita’, quien tomó con buen humor que la quieran vincular con Deyvis Orosco porque grabaron el tema ‘Échame la culpa’ en cumbia.



De otro lado, indicó que ya visitó a su amigo Ricardo ‘Zorro Zupe’ Zúñiga en el penal de Ancón II.



“Me parece que si se merecía un castigo, este fue exagerado, pero sé que las cosas se van a solucionar”, mencionó. (L. Gamarra)

