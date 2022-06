¿Jazmín envió indirecta a Magaly sobre su hijo?: “Lo importante es que mi hija se sienta orgullosa de mí”

Jazmín Pinedo no se guardó nada y le respondió a Magaly Medina luego de que la conductora de farándula le dijera que parecía que ‘se estaba regalando’ en su entrevista con Jefferson Farfán.

Al respecto, Jazmín Pinedo calificó de racista, huachafa, retrograda y machista a Magaly Medina por sus comentarios y críticas en la última edición de su programa donde incluso la comparó con una caja de regalo.

Tras su fuerte respuesta, Jazmín Pinedo dijo que ‘lo más importante es que su hija se sienta orgullosa de ella’, un mensaje que, a muchos, sonó como una indirecta a Magaly y la relación que tiene con su hijo.

“Para mí, lo más importante es que mi hija se sienta orgullo de mí más adelante, que me lleve de la mano, que me muestre en una foto, que me presente como su mamá y que se golpee el pecho diciendo ‘Es es mi mamá'”, indicó.

Jazmín Pinedo le responde a Magaly Medina 3

NO FUE A GILEAR A JEFFERSON FARFÁN

En su declaración, Jazmín Pinedo también se refirió a diversos comentarios de Magaly Medina respecto a su entrevista al futbolista de Alianza Lima. Y es que, la conductora de “+ Espectáculos” no tuvo reparos en señalar punto por punto su inconformidad con las declaraciones de Medina, quien dejo entrever que Jazmín solo quería “gilear” al deportista.

“Ella me dice que yo fui en modo ‘cazadora’ a la entrevista con Jefferson Farfán y que eso solo lo podría hacer un hombre, que retrógrada y machista su comentario. Aprovechando, ¿cazadora?, muy pocas personas han tenido ese placer. Yo no le voy a permitir a nadie que me minimice como mujer a un pedazo de objeto con conclusiones inexistentes y calificativos horribles y repugnantes. Que le quede bien claro, yo no soy un objeto y no necesito colocarme un lazo”, aclaró Jazmín.