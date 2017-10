Jazmín Pinedo no se quedó callada y le respondió a Isabel Acevedo, luego que la novia de Christian Domínguez dijo que no la conocía y por eso no aceptaba que la entreviste.



“Lo primero que debe aprender la ‘Chabelita’ como reportera es que, cuando tienes que entrevistar a alguien, lo que menos importa es si la conoces o no. Quisimos hablarle y se negó, yo no quise tomar un café con ella o ser amigas, es lo último que buscaría. Solo queríamos preguntarle por algunas cosas que han quedado en el aire después de que Karla Tarazona la señaló como ‘la manzana de la discordia’, como la mujer que se entrometió en su hogar, como la mujer que habría destruido una familia”, expresó Jazmín Pinedo.



Por otro lado, Jazmín Pinedo contó que el miércoles sufrió un accidente al ser golpeada por un auto cuando manejaba en su bicicleta.



“Ayer un salvaje casi me atropella (chocaron su bicicleta) y estoy todo golpeada, por eso no me puedo mover muy bien. Estoy horrible, ya lo encontraré. Tengo moretones, el brazo hinchado. Pediré los videos y te voy encontrar, salvaje”, agregó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo denuncia accidente en bicicleta