La ‘Chinita’ Jazmín Pinedo criticó a Andrea San Martín por no permitirle a Sebastián Lizarzaburu ver a su hija porque no había cancelado la pensión completa.



“Me volvería ‘crazy’ si me prohibieran ver a mi hija, no se puede utilizar a la niña como un objeto, en las conversaciones que ha mostrado Sebastian, se lee que Andrea San Martín le prohíbe ver a su hija porque no le ha cancelado la pensión... y no estoy de acuerdo, hay que pensar en la estabilidad emocional de la criatura”, indicó Jazmín Pinedo, la conductora de ‘Espectáculos’.

Por otro lado, Andrea San Martín confesó, entre lágrimas, que está nuevamente embarazada y dijo que su novio, Juan Víctor, es un hombre que ‘conoce de responsabilidad, amor y respeto’.



“Nosotros, de alguna manera, somos una familia, no pensaba contarlo en este momento. Es cierto que voy a tener un bebé con él (Juan Víctor), somos una familia. Me emociona porque un bebé es lo mejor del mundo”, contó llorando Andrea San Martín en ‘Amor de verano’.



“Gracias al cielo, él es un hombre maravilloso que conoce de responsabilidades, amor y respeto. Estoy segura de que será un papá increíble”, añadió Andrea San Martín, quien comentó que Juan Víctor, al igual que ella, tiene un hijo de una relación anterior.

