Jazmín Pinedo y Karen Schwarz dan su apoyo a Sheyla Rojas por declaraciones de Pedro Moral en EVDLV

Karen Schwarz y Jazmín Pinedo expresaron su postura ante la posible emisión de 'El valor de la verdad' de Pedro Moral , en la que contará detalles de su ruptura con Sheyla Rojas. La rubia envió una carta notarial para evitar que se transmita el programa.

Jazmín Pinedo comentó que, en su lugar, no le gustaría que una expareja suya revele secretos públicamente, dado que eso pertenece al ámbito de su intimidad.

"A mí no me gustaría que yo termine con alguien y que luego esa persona exponga nuestros trapitos sucios en TV nacional. Pero si hay algo muy personal que no me gustaría que el mundo se entere, si mandaría una carta notarial", dijo la popular 'Chinita'.

Por su parte, Karen Schwarz dio su apoyo a Sheyla Rojas pero mencionó que Pedro Moral tiene el derecho de contar su versión de la historia.

"Mucha gente dice que él (Pedro Moral) tiene el derecho de contar, desde su experiencia. No nos adelantemos (...) Yo, en verdad, apoyo mucho a Sheyla pero Pedro tiene el derecho de contar su historia", agregó Karen Schwarz.