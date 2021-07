CANSADA DE LOS RUMORES. Así se mostró Karen Schwarz recientemente en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, para contestar las preguntas de sus seguidores y aclarar las especulaciones sobre una supuesta pelea con Jazmín Pinedo.

“¿Es verdad que le quitaste una marca?”, le preguntaron sus fans. “De qué están hablando por Dios Santo, qué invento, es increíble cómo se inventan la historia y encima con detalles. Es increíble realmente, pero bueno, dejémoslo ahí”, dijo la esposa de Ezio Oliva.

Asimismo, les indicó a sus seguidores que le pregunten por el tema a Jazmín Pinedo, para que también tenga la oportunidad de aclararlo. En ese sentido, reveló que habló con la chinita recientemente sobre los rumores.

“Cuando yo me enteré de esto ayer, que no entendía nada, le escribí y le dije ‘¿qué está pasando?’ y me dijo ‘tranqui, así es esto’ y efectivamente, sí pues”, agregó Karen Schwarz.

SAMU LE PIDE A LA CHINA QUE ACLARE

A pesar que Karen Schwarz se mostró tranquila y sin enemistades son Jazmín Pinedo, Samuel Suárez se mostró indignado por la respuesta qu el dio la ‘china’ a su excompañera de Mujeres al Mando.

“No no, eso no es así, cuando hay conflictos se aclaran, cuando deslizan problamas, supuestas enemistades, que te quitaron auspiciadores, si no es cierto, sale al frente y lo aclara ¿por qué Jazmín no aclara y se pronuncia directamente? Yo entiendo que debe estar atolondrada pero es como decirle ‘yo no quiero chocar con Rodrigo González porque quizá no me va apoyar como me está apoyando ahorita con el tema del juicio”, indicó el popular Samu.