Jazmín Pinedo le da jalón de orejas a Nicola Porcella por exponerse a un nuevo escándalo y no cuidar su imagen | VIDEO

Jazmín Pinedo no dudó en mostrar su molestia contra Nicola Porcella y su salida el pasado fin de semana donde nuevamente lo ampayaron divirtiéndose en una discoteca y con una botella de Jager. La 'Chinita' sostuvo que este tipo de actitud no le hace bien a la imagen del exguerrero, ya que se presta a que lo sigan criticando y hasta puede perjudicarlo en el proceso de investigación tras las denuncias en la fiesta de Asia.



"Él tiene que aprender a ver con quién se junta porque la mayoría de veces que ha estado expuesto en televisión no ha sido por él mismo, sino por las personas que lo rodean, que no terminan de entender en lo que él puede estar involucrado y terminan grabando cada uno de sus movimientos", dijo Jazmín Pinedo fastidiada.

Agregó que las imágenes no ayudan a Nicola Porcella en su imagen y se presta a que todo el mundo siga con sus críticas en su contra tal como pasó cuando se desató el escándalo de la fiesta de Asia. "Cuando uno está pasando por una situación complicada, lo último que tiene que hacer es dar contenido para que esto siga creciendo. Al contrario, mantente al margen [...] hay que tener cuidado con la exposición porque cuando trabajas en televisión y has estado expuesto en un tema tan delicado lo mejor es no generarle ninguna raya más al tigre", sostuvo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo critica a Nicola Porcella por irse de juega.

NICOLA PORCELLA DECLARÓ ANTE FISCAL



Esta mañana, Nicola Porcella llegó hasta la fiscalía de Mala para brindar sus declaraciones sobre la fiesta de Asia donde Poly Ávila y la ex Miss Trujillo Claudia Meza, señalaron fueron drogadas. Incluso, la modelo de 19 años indicó que intentaron abusar de ella.



Aproximadamente a las 12:40 p.m., Nicola Porcella salió del establecimiento, tras casi 3 horas de brindar su declaración. En cortas palabras a la prensa, el exguerrero quiso volver a aclarar que él no está denunciado, sino que está colaborando con la justicia.



"No estoy denunciado y eso es lo que quiero que la gente se entere. Yo no estoy acusado de nada, yo solo he venido a dar mi declaración. He venido a dar mi versión. A mí apenas me citaron, y vine", declaró Nicola Porcella.