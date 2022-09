APOYA A LA GISE. Jazmín Pinedo ha demostrado tener afinidad por Gisela Valcárcel. Pese a las críticas que ha recibido la conductora por el peinado que se hizo para la final de ‘La Gran Estrella’, la conductora de ‘Más Espectáculos’ y su partner Choca decidieron respaldarla.

“Me encantó y gustó el look de Gisela. Los haters caen redonditos porque uno hace las cosas porque le provoca y porque sabe que uno va a hablar. Gisela Valvárcel nos da cátedra ”, dijo el también conductor de ‘Estás en Todas’.

Por su parte, la popular ‘chinita’ hizo hincapié que debemos vestir cómo más nos guste y no pensar en lo que piensen los demás. Incluso, propuso que las figuras de América Televisión aparezcan en pantallas con el look de la ‘señito’.

“A mí también (me gustó), uno se puede poner lo que le da la gana, si a ti te gusta, si a mi mañana me provoca ponerme un plátano en la cabeza me lo pongo pues . Total, a mí me tiene que gustar, no a otra persona. Estrategia publicitaria se llama eso, es más, mañana todos en América deberíamos venir peinados así, todas las chicas con cola”, acotó.

SAMU SE BURLÓ DEL PEINADO DE GISELA

Samuel Suárez se burló en su portal de Instarándula de Gisela Valcárcel en la gran final de ‘La Gran Estrella’. El comunicador consideró que ante el bajo rating del reality, la rubia tiene la necesidad de llamar la atención.

“ Nada malo que decir, ella es muy hábil, jajaja, por algún lado tiene que llamar la atención , si no es con sus jales, tendrá que ser ella misma. Hoy busca cerrar su rating con dos dígitos a como de lugar”, dijo.