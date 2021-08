La “Chinita” Jazmín Pinedo cumplió 31 años y, a través de sus redes sociales, compartió la conmovedora sorpresa que recibió por parte de su hija Kalheesi. Asimismo, prometió sorprender mañana a las 9 de la noche, en la semifinal de “Reinas del show”.

¿Cómo vas a sorprender en esta semifinal?

Tengo un equipo increíble que me está acompañando, compañeros que son unos genios y que me están enseñando un montón, y estoy logrando los resultados que quiero para sorprender en esta semifinal.

Llegas a la semifinal del programa, ¿lo imaginaste?

Siento que aún tengo mucho por dar, mucho por demostrar, tengo muchas cosas guardadas que quiero soltar en la pista y espero llegar a la final y tener la corona puesta.

Jazmín Pinedo en "Reinas del show".

¿Te consideras una de las más fuertes de la competencia?

No sé si soy una de las más fuertes de la competencia, pero sí soy una de las más peligrosas.

¿Te gustaría tener un versus con alguna de tus compañeras?

No, no quiero un versus, estamos a dos semanas de culminar y no quiero agotarme más o tener lesiones.

Ayer cumpliste años, ¿cuál fue tu deseo de cumpleaños?

Más que pedirle a la vida, yo le agradezco. Le agradezco porque estoy sana, porque mi hija y mis papás están sanos, porque la gente que quiero está sana y está conmigo, y ese es el mejor regalo que puedo recibir.