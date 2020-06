La conductora de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo descartó tener ‘un nuevo amor’ y afirmó que en estos momentos no está saliendo con nadie, aunque eso no significa que le haya cerrado las puertas al amor, incluso afirmó que está en sus planes tener otro bebé.

Tras confirmar su separación con el padre de su hija, Gino Asseretto, se especuló mucho sobre la posibilidad que la ‘chinita’ Jasmín Pinedo hay reiniciado su vida amorosa, sin embargo ella se encargó de desmentir cualquier especulación.

“No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente porque estamos en cuarentena, no habló con nadie y así estoy muy bien”, manifestó Jazmín Pinedo en sus redes sociales.

Pese a que actualmente no se encuentra en una relación sentimental, Jazmín Pinedo no le cierra las puertas al amor. “He salido con una persona que no es pública, después mis otras dos relaciones han sido públicas”, afirmó al ser consultada si le gustaría rehacer su vida con una persona que no sea pública.

A JASMÍN PINEDO LE GUSTARÍA TENER OTRO BEBÉ

Jazmín Pinedo también fue consultada sobre la posibilidad si le gustaría tener más hijos y afirmó que incluso le gustaría tener cinco hijos. “Si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos lo tendría; pero ahora tengo el dinero para unito más”, manifestó.

Jazmín Pinedo también afirmó que no le gustaría decirle excuñado a Jota Benz, el hermano de su ex Gino Assereto.

JAZMÍN PINEDO LE RESPONDIÓ A JOTA BENZ

“Te has portado bien eres gracioso, hay que arreglar lo de excuñado”, respondió Jazmín cuando Jota le preguntó si era verdad que pase lo que pase siempre será su cuñado favorito.

