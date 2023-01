En la reciente edición de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo no pudo ocultar sus nervios cuando su compañero de conducción ‘Choca’ Mandros intentó que brinde mayores detalles de su nuevo galán uruguayo.

“Vamos a hablar de los nuevos amores. ¿Qué opinas de los nuevos amores?”, dijo ‘Choca’ generando la risa nerviosa de la popular ‘chinita’.

“Yo creo que el amor es bien importante en la vida de los seres humanos porque te hace sentir mejor, el amor se puede obtener de distintos lugares, como por ejemplo de tu familia, de tus gatos, de tus amigos más cercanos, de los amigos de tu trabajo. Así que el amor es bien importante”, respondió la conductora de Televisión.

Jazmín Pinedo cuando le preguntan por su nuevo amor

Sin embargo, el también conductor de “Estás en todas” no se mostró satisfecho con la respuesta de Jazmín, y le dijo: “Pero… el amor de pareja”.

Jazmín intentó desviar el tema hablando de la forma en la que terminó el romance entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. “El amor de pareja que vive Alondra y Paolo, después que terminaron su relación han sido relacionados con distintas personas”, dijo Jazmín. “Paolo como que ya está más centrado, ella no, pero aún está joven”, acotó ‘Choca’.

En ese sentido, la figura de televisión también se animó a recomendar a las personas que esperen pacientes a encontrar el amor, pues aseguró que “siempre llega”. “Mejor espera con calma llega cuando menos te lo esperas, va a llegar. Ja, ja, ja. Ay no tengo privacidad”, comentó entre risas.

Jazmín Pinedo: ‘Echan’ a Chinita y revelan el nombre de su galán

Jazmín Pinedo cantó romántico tema en vivo

Finalmente, la presentadora se animó a interpretar la canción “Evidencia” de Los 4 feat Tania Pantoja. “Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Ya no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día”, se le escuchó cantar así a la conductora a todo pulmón.

