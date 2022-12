La conductora de Más Espectáculos, Jazmín Pinedo se pronunció sobre los actos de vandalismo que se registran en las protestas que tienen lugar en Lima, Arequipa y otras regiones del país. La popular ‘chinita’ afirmó que existen maneras de protestar.

“No se trata de dos bandos en un mismo país, se trata de que todos vivimos en el mismo lugar, debemos tratar de vivir de la mejor manera. Todo tiene derecho a protestar, pero hay maneras no podemos ver en televisión que han muerto tantas personas, por esto que esta sucediendo”, indicó.

Además, Jazmín Pinedo se mostró sorprendida porque no existe presencia de las Fuerzas Armadas. “Me parece increíble que las Fuerzas Armadas aún no salgan a poner orden”, dijo.

¿Qué dijo Choca, compañero de Jazmín Pinedo?

Por su parte, el co-conductor de Espectáculos, Choca Mandros realizó un llamado para cesar con actos de violencia.

“La violencia nunca va llegar a nada bueno, así que a las personas que manejan eso, les agradecemos que puedan manejar esto”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo: ¿Por qué suspendieron audiencia de prisión preventiva en su contra?

Pedro Castillo se queda solo: su abogado renuncia minutos antes de su audiencia y le dan uno de oficio

Pasión Dávila lanzó infortunada respuesta a periodista: “Usted a mi altura no es nada, yo fui elegido”