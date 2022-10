Rebeca Escribens se encuentra ausente desde hace varios días de ‘América Espectáculos’ y esta miércoles 12 de octubre, Jazmín Pinedo sorprendió al tomar su lugar. La popular ‘chinita’ incluso fue presentada por el periodista Federico Salazar, quien no dudó en bromearla.

“ Jazmín está ahí, ella ya está invitada para quedarse, ¿cuál Rebeca? Rebeca ya no viene ”, dijo entre risas el conductor de ‘América Noticias’ previo a darle el pase a Jazmín.

“ Gracias, Federico y Verónica por el pase, de verdad no me imaginé esas palabras tan amables , esa acogida que me dan. Verónica, tú te has hecho la loca, pero tú también has querido decirme tu cariño”, acotó la exchica reality.

Según sus redes sociales, Rebeca Escribens se encuentra en Cusco, donde está realizando presentaciones con “Las mujeres de la PM” y llegaría pronto a Lima para tomar su lugar en el noticiero de espectáculos.

Jazmín Pinedo en América Espectáculos