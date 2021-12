Jazmín Pinedo debutó en el nuevo segmento de América Televisión ‘Más espectáculos’, que viene reemplazando a En boca de todos mientras se estrena su temporada 2022. Este viernes 31 de diciembre, la ‘chinita’ estuvo con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi y comentaron sus peores roches frente a cámaras.

Según la ex de Gino Assereto, su momento más incómodo en televisión fue en 2016, cuando estaba participando en el programa de Latina, Los Reyes del Playback. “Yo he tenido varios años en tele, pero el roche que más recuerdo, porque además fue una tontería que no me quedó otra que reírme... Yo no soy mucho de equivocarme en tele porque mi cerebro se concentra a mil pero no se cómo se me escapó.... en lugar de decir ‘se rompió', dije ‘se ha rompido’”, contó entre risas.

Asimismo, la exconductora aseguró que lo peor del momento fue que Christian Rivero y Jesús Alzamora estaban a su lado y no dejaron de ‘bulearla’. Pese al mal rato, decidió que pondría ‘de moda’ la palabra para superar la vergüenza.

“Al día siguiente en espectáculos puse de moda la palabra, y se empezó a decir ‘rompido’ toda la semana. La gente sí sabía que era broma, pero fue un roche porque no sé como se me salió esa palabra. Pero pudo ser peor”, agregó Jazmín Pinedo

