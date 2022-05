SIEMPRE PRECISA. Fiel a su estilo de ser directa, Jazmín Pinedo respondió a Magaly Medina en una entrevista a Trome por las críticas que recibió por aceptar la conducción de un programa de bingo transmitido todos los domingos por Facebook. La modelo aseguró que no tiene vergüenza por el trabajo que desempeña.

“ La razón por la que no elijo nada de lunes a sábado es porque estudio. No pretendo que nadie entienda mis decisiones , mientras a mí me hagan bien, estoy feliz, y lo de las ofertas de la televisión no lo dije yo, fue ‘Choca’ (Mandros), pues muchas veces me escriben y no tengo tiempo para responderles”, dijo.

Respecto a los duros comentarios de la ‘urraca’, la exchica reality aseguró que es consciente que a sus 30 años la televisión continúa apoyándola en sus proyectos, pues no le ha dado la espalda como aseguran.

“ Yo respeto su trabajo (el de Magaly), respeto incluso el de las personas que no piensan igual y no tendría que quedar como una ‘botada’ si es que no salgo a explicar una mentira. Acabo de volver a la conducción, no me quejo de nada, tampoco me quedo sentada esperando que me lleguen las cosas, siempre me estoy preparando para mejorar”, sentenció.

JAZMÍN RECIBIÓ INVITACIÓN DE MAGALY, PERO LA ‘CHOTEÓ'

Además, Jazmín Pinedo confesó que la producción de Magaly TV La Firme la contactó para invitarla al programa de la ‘urraca’, pero no lo aceptó porque no tiene tiempo. Dejó entrever que esa sería la razón de la crítica.

“He recibido de ella comentarios positivos de mi trabajo, espero por ahí que esto no haya sido porque decliné la invitación que me hicieron para su programa , que no se dio por falta de tiempo. Creo que ser directa y frontal para decir las cosas no quiere decir que seas grosera o maleducada”, puntualizó.