Jazmín Pinedo se tomó los últimos de su programa ‘Más espectáculos’ para responder, por tercera vez, a Magaly Medina, luego de que la pelirroja conductora señalara que América TV ha emprendido una guerra en su contra.

La ‘Chinita’ empezó diciendo que Magaly Medina no le debe mentir a su público. “Ya no hay mucho más que decir. Quiero decirle ‘tía’, con cariño, que no se victimice más”, dijo la conductora.

Actos seguido, Jazmín Pinedo indicó que es ella sola quien le esta respondiendo y que el canal donde labora no ha emprendido una campaña para despotricar contra Magaly Medina. “Nadie la quiere destruir, yo no necesito que nadie más me ayude. Lo único que usted ve aquí a una mujer joven exigiendo respeto”, precisó.

“No es un canal contra usted, no mienta. Si usted piensa eso, no es mi responsabilidad. Se trata de una sola persona enfrentándose a usted para exigir respeto”, puntualizó.

JAZMÍN SE SACÓ LOS AUDÍFONOS

Jazmín Pinedo le respondió nuevamente a Magaly Medina luego de que la urraca la ‘destruyera’ en la edición del viernes de su programa. La ‘Chinita dijo que no necesitaba ayuda para contestarle y la catalogó de misógina, en medio de su programa ‘Más espectáculos’.

La conductora empezó sacándose los audífonos indicando que ella ‘no los necesita’ para que le dicten lo que tenga que opinar y que decir. “No necesito ayuda para defenderme”, dijo. “Efectivamente, se escucha una voz (...) todos los productores le hacen un alcance a sus periodistas. Como lo hace el señor Patrick, que es su productor”, agregó la ‘Chinita’.