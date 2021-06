DICE QUE ES MENTIRA. Rodrigo González había mencionado que Jazmín Pinedo era ‘un jale de último minuto’ en el reality ‘Reinas del Show’ y que había decidido participar como un reemplazo de Vania Bludau.

Al respecto, la popular Chinita indicó que eso es totalmente falso porque sus negociaciones con la producción de Gisela Valcárcel comenzaron hace varias semanas atrás.

“¿Estás seguro que entendiste bien? Es totalmente falso, no tengo idea de dónde lo han sacado, justo en mis historias anteriores comenté que mi negociación empezó el 7 de junio, como hace 3 semanas, así que no sé de dónde se lo inventaron”, dijo Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo desmiente a Rodrigo González por decir que fue ‘reemplazo’ de Vania

NO ES UN RETROCESO

Jazmín Pinedo sorprendió al ser presentada como nueva participante de ‘Reinas del show’, reality que conduce Gisela Valcárcel. Tras estar alejada de la TV por sus proyectos personales, la ‘Chinita’ indicó que esta nueva faceta no es un ‘retroceso en su carrera’.

Según comentó Jazmín Pinedo a América TV, considera un reto el participar en Reinas del show y que aún tiene muchos años por delante para seguir desarrollándose como animadora de TV.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme. Obviamente, ‘EGS’, es un programa importantísimo y por ahí han pasado figuras importantes como Aldo Miyashiro, Rebeca Escribens y Carlos Alcántara”, dijo Jazmín Pinedo.