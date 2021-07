Samuel Suárez no soportó más y explotó contra Jazmín Pinedo ya que no se pronunció tras el mensaje que Karen Schwarz mandó aclarando que no hay una enemistad entre ellas. En su opinión, debería hablar del tema y descartar cualquier problema con su excompañera de Mujeres al Mando.

“Cuando deslizan problemas, supuestas enemistades, como que te quitaron auspiciadores, si no es cierto, sale al frente y lo aclara ¿por qué Jazmín no aclara y se pronuncia directamente? Yo entiendo que debe estar atolondrada con ese tema del millon pero es como decirle ‘yo no quiero chocar con Rodrigo González porque quizá no me va apoyar como me está apoyando ahorita con el tema del juicio con Latina, porque se estan sumando a a favor de la china, entonces que pague pato Karen”, dijo indignado el creador de Instarándula.

Asimismo, consideró que al parecer Jazmín ‘es la supuesta víctima porque le quitaron la marca y le pagaron mal’. “Qué incómodo ver a Karen ahí. No sé qué pensará Jazmín al ver a Karen justificándose, incómoda, exponiéndose a que la insulten, cuando es tan sencillo aclararlo, pero no, es como que ‘acláralo tú, al final nadie te va creer’”, agregó molesto el periodista.

Finalmente, Samu aseguró que esta no es la primera vez que salen rumores sobre una supuesa rencilla entre ambas y la chinita se queda callada. ”Ahí es donde te das cuenta de las verdaderas amistades”, indicó.