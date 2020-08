Descartan toda reconciliación. A pesar de las indirectas que se mandaron en el karaoke de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo y Gino Assereto aseguraron que no están retomando su relación.

“Nosotros nos divertimos juntos siempre. No mostramos ese acercamiento porque la gente lo malinterpreta y luego tenemos problemas por esas malinterpretaciones”, dijo la Chinita al hablar sobre la dinámica del reality, en la que cantó ‘Soy Soltera'.

Asimismo, aseguró que tienen licencia para hacerse esa clase de bromas, haciendo referencia al tema que interpretó Gino: “Me va extrañar”. “Las hacemos entre nosotros, para otras personas no”, aclaró.

Jazmín Pinedo habla de Gino Assereto y descarta reconciliación | EET | TROME

Por otro lado, al ser consultada sobre si está disfrutando su soltería, Jazmín Pinedo consideró que aún no puede conocer a nadie por las medidas de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus. “No. Estoy encerrada en cuarentena ¡cómo lo voy a disfrutar!”, exclamó a modo de broma.

Finalmente, al hablar de cómo Gino Assereto vive su soltería, la Chinita fue clara en decir que no puede opinar de temas de esa índole. “Si está saliendo o no con alguien, si está disfrutando de su soltería o no, es un tema de él. Es un chico soltero y tienen toda la libertad y el derecho de hacerlo”, indicó.

Jazmín Pinedo sobre su soltería: “¡Qué la voy a disfrutar si estoy encerrada en cuarentena!”| EET