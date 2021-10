QUÉ TAL REUNIÓN. Jorge Benavides y su elenco de JB en ATV visitaron el set de ‘Hoy es sábado con Andrés’ para un divertido encuentro con el conductor Andrés Hurtado.

Fue el propio cómico quien compartió el adelanto de lo que será la secuencia en Panamericana Televisión a través de su cuenta oficial de Facebook. Según se ve en las imágenes, Gabriela Serpa, Dayanita y Danny Rosales fueron parte de la reunión.

En un momento, el popular ‘Chibolín’ le dice a JB que quiere hablar con su elenco, lo que desata la indignación del humorista, quien se para y se retira. “Yo estoy conversando contigo, pero tampoco es para que te pares y mantengas una distancia... ahora que seas mi amigo y en algún momento te haya ayudado económicamente...”, dice el presentador de televisión.

Jorge Benavides se mostró sorprendido y le preguntó en qué momento lo había apoyado de manera económica. “¿No me dijiste que querías hacer el Wasap y necesitabas para vestuario?”, le contestó Andrés Hurtado.

“Ahh, yo te he pedido plata... ¿cuándo me vas a pagar mis 250 dólares. Me dijiste, ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos”, reveló JB.

‘Chibolín’ reconoció el préstamo y que no le pagó pero le indicó que en alguna oportunidad él necesitó para la leche de su hijita y le llevó el dinero a las 2 de la madrugada. “Pero fueron 10 soles, yo te di a ti 200 dólares”, contestó Jorge Benavides.

GABRIELA VACILA A ANDRÉS

En otro momento del avance, se ve cómo Gabriela Serpa llama ‘Chibolín’ a Andrés Hurtado, apodo que disgusta al conductor.

