LA AMENAZA. Jean Deza sigue en el ojo de la tormenta luego que fuera expulsado de su club, el Carlos Stein, por organizarle tremenda fiesta de cumpleaños a su novia, Gabriela Alava. Esta vez, la madre de su hija, Elva Vracko, difundió un audio donde el futbolista intenta intimidarla con sus presuntas influencias.

Según comentó Rodrigo González, el jugador vio el adelanto de su programa, donde su ex asegura que se olvidó de su hijita por andar en juergas, y la llamó para amedrentarla. “¿Qué pasó? Lo de Amor y Fuego”, se le escucha decir.

“¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar... mira cuántos meses te llamé, te hablé bonito la vez pasada”, le contesta Elva. “¿Qué ganas con esto?”, le reclama Deza indómodo.

“¿Cómo que qué gano? Que se agilice el juicio, yo lo estoy haciendo por el juicio no por otra cosa... porque algo debes estar haciendo con el pata que conoces ahí para que el juicio no salga”, le dice en referencia al proceso por alimentos que mantienen.

Jean Deza no se amilanó y aseguró que Elva Vracko no podrá llevar el juicio hasta el final. “No vas a poder... porque tengo más poder que tú, no lo vas a lograr”, se le escucha decir.

Rodrigo González se mostró indignado con las palabras del futbolista y hasta lo comparó con Gisela. “No sé de qué poder hablará él y de qué manera está intentando amedrentarla, qué habrá pensado para decirle eso, me lo imagino como la ‘Farisela’ intentando que la saquen por la puerta de atrás”, dijo el popular Peluchín en referencia al encuentro de la ‘Señito’ con Magaly Medina en un restaurante de San Isidro.

Al ver el adelanto de Amor y Fuego, Jean Deza se comunicó con Elva Vracko para reclamarle por sus declaraciones. Dio a entener que tiene gente con influencias para que su juicio por alimentos no pueda prosperar.

DEZA SE OLVIDÓ DE SU HIJITA

Elva Vracko denunció que Jean Deza se olvidó de su hija, ya que no la fue a ver ni le regaló nada en fechas especiales. “En navidad no le dio nada, en su cumpleaños tampoco, ni siquiera vino a verla”, dijo en declaraciones para Amor y Fuego.

En un audio proporcionado por la madre de familia al programa de Rodrigo González, se escucha reclamarle que tiene dinero para darse la gran vida y no para su pequeña. “Para chupar, para darle de tomar a todos, para hacer fiestas, para eso si tienes”, dice indignada. “Ya, todo tiene su error”, contestó el jugador.

Asimismio, en el adelanto del espacio de entretenimiento de Willax, Elva Vracko asegura que el futbolista estaría debiéndole 200 mil soles.

Según su testimonio, Jean Deza no le pasa pensión a su hijita hace cuatro años y hace seis meses no le da un sol. En 2017, cuando su pequeña tenía seis meses de nacida, Elva Vracko inició un proceso de conciliación en el que el jugador le ofreció darle 4000 soles de pensión, pero solo habría cumplido unos cuantos meses. “Juntando todo no llegará ni a 10 mil soles”, indicó la ex.

Recientemente, Elva Vracko solicitó una medida cautelar para que parte del sueldo de Deza pase directamente para su pequeña.

