Ahora que Jean Deza fue separado de Alianza Lima tras el cuarto ampay que le hizo el programa ‘Magaly Tv. La firme’, Elva Vracko, madre de unos de los hijos del futbolista y segunda pareja del jugador blanquiazul-quien lo denunció por agresión física en 2017-mandó una indirecta en su cuenta de Instagram al ex selección peruana.

“Cada uno tiene lo que se merece. Obra mal y jamás, jamás te irá bien en la vida”, escribió la joven, quien denunció al futbolista por patearla e intentar ahorcarla en su casa en Chorrillos.

En 2017, Vracko contó que había terminado la relación con Jean Deza, pero a él le dio un ataque de ira y la atacó.

Elva Vracko, expareja de Jean Deza, le mandó una indirecta en su cuenta de Instagram. (Instagram)

“Fui a la comisaría de Costanera para denunciarlo, porque se llevó mi auto a su casa. Pero ahí me dijeron que no podía hacerlo, que la agresión fue en Los Cedros (Chorrillos) y ahí debía hacer la denuncia”, mencionó en ese entonces, agregando que estaba cansada de “las agresiones físicas" y que no quería que se acercara a su hija.

La administración de Alianza Lima recibió la recomendación del Fondo Blanquiazul para que ejecute la separación definitiva de Jean Deza, debido a las contantes indisciplinas, mientras el resto de sus compañeros disputaba partidos importantes en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Pablo Bengoechea tras su renuncia habría recomendado a los dirigentes tomar esta decisión en favor de recuperar el orden dentro del equipo.

