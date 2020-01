Jean Deza y Carlos Ascues, jugadores recién contratados de Alianza Lima, armaron un tonazo hasta el amanecer, según un adelanto de ‘Magaly TV. La firme', programa de Magaly Medina.

“Escándalo. En plena pretemporada, jugadores de Alianza Lima recién contratados arman tonazo hasta el amanecer”, se indica en el avance del programa de Magaly Medina sobre los jugadores blanquiazules.

Los jugadores de Alianza Lima, entre ellos Carlos Ascues y Jean Deza, que están en pretemporada fueron liberados la tarde del sábado y se volvieron a incorporar la noche del domingo.

Aunque el informe de Magaly Medina no señala el día, todo indicaría que sucedió el último fin de semana, pero esto se conocerá cuando difundan el ampay completo.

Hace unos días, Jean Deza hizo un mea culpa sobre su carrera futbolística: “Todo técnico que me tocó en mi carrera siempre me dijo que mi problema no estaba en las piernas, sino arriba (señala su cabeza) y lo llegué a entender. Hoy doy las gracias a Alianza Lima por la oportunidad. He aprendido mucho de las cosas negativas que he vivido y hoy quiero hacer una gran temporada con la blanquiazul”.

Incluso, el jugador de Alianza Lima se puso como un mal ejemplo ante Kevin Quevedo: “Le dije tienes talento, no te equivoques, mira cómo termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional. Me escuchó y la pasamos bien”.

Por su parte, Carlos Ascues llegó a tienda victoriana, luego de jugar la temporada 2018/2019 en la Major League Soccer (MLS) junto a Orlando City.

Jean Deza y Carlos Ascues se juerguean. (Video: Magaly Tv. La firme)