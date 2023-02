La joven Gabriela Alava aseguró que Jean Deza no la engañó con Vanessa López, pues su relación de dos años y cuatro meses terminó hace un mes, pero cree que ‘nadie se enamora en unas semanas’.

Gabriela, Jean Deza hasta hace poco se mostraba enamorado de ti en redes sociales y ahora se luce con Vanessa López, ¿te engañó?

Él no me engañó, fui yo la que acabó con la relación hace un mes y le indiqué que ponga un comunicado ya que él es un personaje público y no lo hizo.

¿Qué opinas de su relación con Vanessa?

Creo que nadie se enamora en unas semanas, solo alguien que no tenga estabilidad emocional o sea inmaduro, o que lo esté haciendo adrede.

¿Por qué decidiste terminar con la relación? ¿Hubo infidelidad o maltrato?

Sé que se está especulando eso, pero en realidad la relación se desgastó, los sentimientos ya no eran igual. Los dos últimos meses pasamos por muchos problemas familiares y terminamos más de una vez, siempre me buscaba y trataba de arreglar la relación, pero la última vez me di cuenta que ya nada sería igual, mis sentimientos ya no eran los mismos. Para mí era definitivo (la separación), no peleamos, fue pacíficamente conversado.

¿Conoces a Vanessa López?

No la conozco, pero recuerdo que al finalizar noviembre, ella empezó a seguir a Jean por IG (Instagram) y yo le pregunté a él y su respuesta fue que quizás como ya había firmado con ‘Cienciano’ no iba a faltar este tipo de mujeres y que por mi tranquilidad la bloquearía.

¿Crees que desde ese mes ya estaba con la cabeza caliente?

De que ella estaba interesada sí, pero por el lado de él no sé porque la bloqueó y no me hizo dudar en nada.

¿Desde hace un mes perdiste comunicación con Jean?

Me llamó hace dos días con el pretexto de que si me sentaré en Magaly.

¿Jean tiene miedo de que te sientes en el programa de Magaly Medina?

No lo sé. Si hubiera querido saber solo eso mandaría a preguntar por amigos en común. Creo que esperaba que lo busque al enterarme de sus salidas con la Sra. y al ver que no me movió ni un pelo, llamó, pero sigo en mi posición firme de que se acabó.

¿Crees que Jean es un hombre muy inmaduro?

Él siempre dice que ya maduró, que tenía que cuidar su carrera, que no podía cometer errores, es por eso que cuando terminamos me pidió por favor que no lo vaya hacer quedar mal, que no me exponga públicamente con nadie, pero luego de una semana cambió su parecer al ser él el que se expone y ya está ¡Enamorado! Nadie maduro expone algo tan rápido.

¿Tú estás saliendo con alguien?

No, quiero tomarme mi tiempo sola y disfrutar, estoy próxima a un viaje. Estoy enfocada en mi trabajo y proyectos familiares.