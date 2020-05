UN PAPÁ MUY ORGULLOSO. Jean Paul Santa María se mostró sorprendido de las habilidades de su menor hijo para las matemáticas. En una larga publicación el cantante indica que su pequeño es la reencarnación de Einstein y pide ayuda de la universidad Harvard y la NASA.

Jean Paul Santa María publicó un video de su hijo donde le pide que haga sumas y el pequeño responde con prontitud. “Mi pequeño Einstein (...) díganme ¿es normal que a los 4 años recién cumplidos un niño sepa sumar así? ya desde los 2 años sabia todo el abecedario de pies a cabeza en español y en inglés, ojo no de paporreta, reconocía cada letra una por una y la sabia graficar perfectamente”, menciona el cantante.

Jean Paul Santa María continúa hablando de las habilidades del hijo que tuvo con Romina Gachoy. “A los 4 años sabe leer, escribir, sumar, multiplicar, hablar 2 idiomas y entender otros más, desde los 2 que sabe nombres de planetas, países, dinosaurios, figuras geométricas pero no cuadrado, círculo, o sea también pero figuras como el octágono, pentágono y las demás. Dibuja increíble, etc ,etc y lo que sabe!...Lo sabe en español y en ingles”, indica el cantante.

El cantante también precisa que en el nido del menor han dicho que el niño está más capacitado que sus otros compañeritos y pide que la universidad Harvard y la NASA pongan ojo en su pequeño. “El nido dice que no está apto para enseñarle a él porque esta muy por encima del promedio, y esto solo el resumen de cosas que tiene que son increíbles, sabe que van a pasar cosas que no tendría porque saber!!! por favor @harvard @cambridgeuniversity @nasa pónganle ojo! genio a la vista!”, finaliza Jean Paul Santa María su extensa publicación en Instagram.

