El cantante Jean Paul Strauss reveló que pasó a la fila de casados y dio el sí en una ceremonia civil con su ahora esposa Claudia Aguirre.

Jean Paul, ¿qué tal la convivencia con tu pareja durante la cuarentena?

Ya me casé, nos casamos en octubre del año pasado, pero teníamos nuestros años de relación y había una semi convivencia. Es una mujer excepcional, ambos estamos acostumbrados a estar en la casa y cuando no estamos juntos nos extrañamos mucho. Es la relación más bonita que he tenido y estamos felices.

¿La cuarentena fortaleció más la relación?

Nos unió más. El hecho de salir adelante y reinventarse nos fortalece como pareja. Gracias a Dios tenemos salud, que es lo más importante.

¿Te ha afectado emocionalmente estar alejado de los escenarios?

Nos ha pasado a todos por los cambios y el encierro, por no ver a tu gente y amigos. Este año tenía varios viajes y el lanzamiento de mi disco ‘Love, Love’, que es de música cristiana. Tenía planeado presentarlo en Panamá. Es un poco frustrante, el caño se cerró de golpe, pero tenemos que ver la manera de cómo continuar.

¿Qué harás por Fiestas Patrias?

Este 28 haré un concierto virtual en homenaje a Chabuca Granda por sus 100 años, para informes pueden escribirme al correo jeanpaulstrauss@yahoo.com. Compartiré mi música con todos los peruanos que están aquí y en el extranjero. Nací para hacer música, así que buscaré maneras de seguir adelante.