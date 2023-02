El cantante Jean Pierre Puppi contó que la música le cambió la vida, pues se crío en un barrio picante como Barrios Altos, pero desde pequeño estuvo ligado al arte; pues empezó a cantar a los doce años en la orquesta N’samble. Además, reconoce que con disciplina llegará lejos, tal como se lo ha dicho el productor Sergio George.

“Desde niño siempre sabía que iba a ser cantante, pues me paraba frente al espejo y agarraba mi cepillo como micrófono y cantaba. Luego, tocaba cajón y cantaba pues a mi abuela le gustaba. Pero a eso de los 9 o 10 años iba a las cabinas de internet y alquila mi hora por un sol para ver en YouTube videos de Marc Anthony y Tito Nieves y así fue aprendiendo. Ahora estoy grabando con Sergio George. Sin duda, la música me cambió la vida”, cuenta Jean Pierre Puppi.

Además, señala que sigue viviendo en Barrios Altos “porque soy barrio, ahí está mi gente, yo llego de madrugada y no me pasa nada, puedo caminar por todo Barrios Altos sin problemas. La gente se reúne, me saludan y les canto una canción, no soy creído. Es más, un par de veces me he mudado pero siempre vuelvo a mi barrio. Pero tengo los consejos de Sergio George de que con disciplina y mucho trabajo se llega lejos y estoy en ese camino”, comentó el cantante de You Salsa.

LLEVA TERAPIA PSICOLÓGICA

El cantante Jean Pierre Puppi comentó que hizo un mea culpa sobre sus actos en el 2022 reconociendo sus errores y ahora lleva terapia psicológica. Además, señala que está muy motivado con el proyecto que se viene con el productor Sergio George, con quien grabará un disco con la orquesta You Salsa.

“ En el 2022 tuve altibajos en mi vida personal, problemas como todo ser humano, me equivoco, cometo errores, pero sigo aprendiendo . Ahora estoy llevando ayuda psicológica para superar algunas cosas, trato de mejorar como persona y como artista. He tenido problemas desde pequeño, no tuve a mi papá, cosas como esas a veces te influyen. También mi barrio es movido, picante y siempre estaba a la defensiva todo el tiempo”, dijo Jean Pierre Puppi.

Recordemos que el año pasado Jean Pierre fue protagonista de un escándalo tras unas discusiones con la madre de sus dos últimas hijas.

“ El problema con la mamá de mis hijas me golpeó bastante y también aprendí mucho ... fueron errores que cometí en el momento de la ira, la cólera, pero ya le pedí perdón”, agregó el cantante salsero.

Asimismo, el cantante señaló que se encuentra feliz porque empezó a trabajar con Sergio George y espera que sea el inicio de la internacionalización.

