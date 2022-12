La vedette Deysi Araujo contó que el futbolista Jefferson Farfán hizo bien al anunciar su retiro del fútbol, pues siempre hay que cerrar ciclos en la vida y ahora debe dar paso a los jóvenes. Además, espera que ahora pueda sentar cabeza y formar una familia.

“Nadie duda que Jefferson Farfán ha dado muchas alegrías al fútbol peruano pero no ha podido recuperarse bien de sus lesiones; pero se va de las canchas siendo uno de los grandes futbolistas del país. Todos vamos a recordar que marcó el golazo que nos dio la clasificación al Mundial de Rusia”, contó Deysi Araujo.

Aunque cuenta que le costará tiempo para poder aceptar que dejó el fútbol de manera profesional, pues para ella también es difícil colgar las plumas y lentejuelas.

“Yo decidí colgar las tangas hace un tiempo pero el público me reclama y he hecho algunos shows, es muy difícil dejar atrás toda una vida”, contó.

Además, espera que ahora pueda dedicarle más tiempo a su vida personal y pueda encontrar una buena mujer y formar un hogar.

“Él es un buen hijo y buen padre, pero creo que es momento de que encuentre una buena mujer y forme un hogar, es momento de sentar cabeza . Siempre su vida privada ha estado en el ojo de la tormenta y ha vivido malos episodios; así que ahora espero que le vaya mucho mejor en lo sentimental”, agregó.

Por otro lado, Deysi señala que está viviendo una etapa bastante tranquila junto a su pareja, el juez Jackson Torres, con quien ahora está conviviendo.

“Las cosas han mejorado mucho, nosotros empezamos a llevar terapia desde hace un tiempo y nos ha ayudado mucho. Además, hay días que estamos juntos, se queda en mi casa y nos conocemos mucho más”, agregó.

LLEVARON TERAPIA

Hace unas semanas, la animadora Deysi Araujo contó que está tomando terapia de pareja con el juez Jackson Torres , pues desean salvar su relación amorosa de más de ocho meses y con planes de matrimonio.

“Ahí vamos, tratando de empujar la carreta, viendo si las cosas funcionan. La semana pasada decidimos ir a terapia de pareja porque queremos salvar la relación y vamos a ver cómo van las cosas porque ya había tirado la toalla. Son doce sesiones, una vez por semana iremos juntos y, de forma individual, igual”, contó la pelirroja.

¿Y cómo te va en el trabajo?

Bien, gracias a Dios este años me fue muy bien, tengo contratos a fin de año para Cusco, trabajo no me falta y ayer acabamos de estrenar la canción ‘Malagradecida’ de ‘Jheri Band’, donde soy la modelo del clic.

