La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, felicitó al futbolista Jefferson Farfán por haberle regalado un auto a su hija mayor por su cumpleaños, y señaló que demuestra ser un buen padre.

“Es para aplaudir el gesto que ha tenido Jefferson Farfán para con su hija, pues tengo conocimiento de que es una chica muy estudiosa y lo va a necesitar para ir a la universidad. Él está demostrando que está pendiente de sus hijos, los quiere mucho y los apoya con estos regalos. Además, es bueno que lo haga con sus hijos y no con sus amigas”, añadió Evelyn Vela.

¿Conoces a la hija de Jefferson?

No, pero mi hija sí y me cuenta que es una muy buena chica, muy educada y estudiosa. Así que ese gesto de Jefferson hay que aplaudirlo.

Hace poco te mostraron en las redes sociales junto a un ‘chibolo’ y era tu hijo, ¿eso te incomoda?

Para nada, porque es mi hijo, es el único chibolo que me acompaña. Lo que diga la gente no me interesa, yo siempre voy a seguir saliendo a la calle, a locales y haciendo mi vida con toda tranquilidad porque no hago nada malo, no me estoy escondiendo ni nada parecido.

¿Cómo va la relación con tu esposo Valery?

Estamos muy bien, a pesar de la distancia, pues ambos nos conocemos y existe amor y respeto. Siempre quieren dan a entender de que él hace vida de soltero, pero no es así, solo que tiene todo el derecho de salir a reuniones, así como yo lo hago. Pero claro, yo siempre estoy enterada a dónde sale y con quiénes está, y encima nos hacemos videollamadas. Pero no soy una persona tóxica que ando pendiente todo el día, porque el hombre cuando te quiere fallar lo hace así lo tengas vigilado.

¿No eres una mujer tóxica?

He tenido mis épocas donde era tóxica, pero hace mucho tiempo dejé de atormentarme. Ahora vivo una relación muy diferente, basada en el respeto y la confianza. Mi esposo está trabajando bastante y espero que organice bien sus tiempos, tiene que hacer unos trámites y venir a Lima, pues ya nos extrañamos mucho.

RECIBE PROPUESTAS INDECENTES

Hace unos días, Evelyn Vela está indignada y cansada de las constantes propuestas indecentes que recibe a través de las redes sociales, mediante las cuales le ofrecen euros, viajes y casas a cambio de una cita con la denominada ‘Reina del sur’.

Evelyn, utilizaste tus redes para denunciar que te están haciendo propuestas indecentes, ¿son recientes?

No. Desde hace años tengo ese tipo de propuestas, los bloqueo y siguen escribiéndome. Ya estoy cansada con tanta gente asquerosa. No tienen principios y no se dan cuenta de que nacieron de una dama. No entiendo qué ganan gastando su tiempo escribiéndome para proponer esas cosas.