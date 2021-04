La exporrista Shirley Cherres afirmó que está contenta con el regreso del goleador Jefferson Farfán al fútbol peruano, pues lo vio feliz volviendo a vestir la camiseta de Alianza Lima en el triunfo ante Deportivo Municipal en su segundo debut en el torneo nacional.

“Me alegra ver feliz a Jefferson jugando por Alianza Lima, es el equipo de sus amores y debutó marcando un lindo gol que fue el de la victoria. Me hubiera gustado que siga jugando en el extranjero, creo que todavía está en un buen nivel competitivo pero decidió llegar a su equipo y va a ser beneficioso para el torneo local. Todos saben que soy una hincha de Sport Boys de corazón, pero reconozco su calidad”, dijo la rubia.

Además, dijo que Jefferson Farfán merece disfrutar este momento porque es un deportista destacado y sobre todo un caballero. “Lo he conocido y sé que es una gran persona, un caballero, buen hijo y padre. Además, es un chico sencillo y noble. Fue un buen amigo en su momento y siempre le voy a desear lo mejor en su vida”, destacó la exporrista.

Por otro lado, Shirley Cherres enfatiza que se está dando una nueva oportunidad en el amor, pero ahora va a paso lento para no volver a sufrir como en el pasado. “Estoy saliendo con alguien muy especial, pero después de la última mala experiencia que viví todo lo tomo con más calma. Además, no me expongo, en estos momentos hay que cuidarse mucho y yo vivo con personas de riesgo, así que voy paso a paso”, indicó la rubia.

TAMBIÉN LEE: Gisela Valcárcel envía conmovedor mensaje tras anunciar su regreso a la TV

Finalmente, señaló que sigue compartiendo material en su cuenta en Only fans y que cada día aumenta el número de sus seguidores. “Me va muy bien con el Only fans, cada día aumenta el número de seguidores”, comentó.

NO TEME DEMANDAS

Hace unas semanas, Miguel Bayona, novio de la conductora Janet Barboza, comentó que demandaría a la exporrista por haberlo calificado de ‘cualquier cosa’, ‘carterista’ y afirmar que fue agresivo con la ‘Rulitos’ en una entrevista.

Ante eso, Shirley enfatizó: “No me da miedo porque siempre antes de declarar hablo con mi abogado, la responderé con pruebas y también tengo testigos de las veces que salimos a bailar, los restaurantes y todo. A mí no me asusta”, afirmó.

Es más, aclaró que en las oportunidades que salió con Miguel Bayona, éste le cargaba su cartera y su casaca. “Salimos muchas veces a almorzar y a bailar a unas fiestas privadas con grupos musicales. Todo fue en lugares públicos y nos movilizábamos en su camioneta negra”, finalizó.