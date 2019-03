Gigi Mitre le pidió a la 'Foquita' Farfán que se dedique a jugar y se olvide de Ivana Yturbe | FOTOS

La conductora de ‘Válgame Dios’, Gigi Mitre, le sugirió al futbolista Jefferson Farfán que se enfoque en su carrera deportiva y que no se involucre más sentimentalmente con chicas de espectáculos, como lo hizo recientemente con Ivana Yturbe, quien fue captada con Mario Irivarren, cuando todavía eran pareja.



“Ahí (entre Jefferson e Ivana) no había amor de verdad. Me cae bien Farfán, igual Ivana, pero todo tiene un límite. Dedícate al fútbol, ‘Foquita’. Queremos goles, dedícate a la pelota, que es lo que mejor te sale. Olvídate de la modelo o de la chica reality. ¿Qué pretendía Farfán si está con una chica que un día está con uno y al día siguiente se enamora de él? ¿Tan bruto es? ¿Jefferson pensaba que iba a ser el amor de su vida? Él pensó que no le volverían a hacer lo mismo (ser infiel)”, sostuvo Mitre.

En tanto, Ricardo ‘Zorro Zupe’ contó que Jefferson se siente bastante incómodo con el ‘ampay’ de Ivana y Mario. También reveló que el futbolista no estaba de acuerdo con que la modelo participe en ‘Esto es guerra’.

“Él sabía que iba a pasar algo desde que entró al programa. Sí le molestó que ingrese, está súper incómodo. Jefferson no pensó que iba a ser el amor de su vida, pero sí le gustaba y la pasaban bien. Además, Ivana me dijo que con él se sentía más libre y segura”, acotó.

RUSIA



Por otro lado, Ivana contó que se negó a ir a Rusia a vivir con el pelotero.

“ Jefferson y yo sabemos en qué momento terminó la relación. También sabe por qué ese día estaba ahí con Mario. Seguimos siendo amigos, él quería que vaya a Rusia y yo deseaba trabajar. Tengo 22 años, era mentirnos. Jamás en mi vida podría estirarle la mano a nadie. En mi cabeza no había esa posibilidad (vivir en Rusia)”, concluyó Yturbe, quien ya no luce el costoso anillo que le regaló el futbolista.