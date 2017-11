Jefferson Farfán: Jamila Dahabreh celebró en discoteca con la 'Foquita', pero descartó romance [FOTOS]

Merecida celebración. Jamila Dahabreh contó que festejó la clasificación al Mundial Rusia 2018 junto al futbolista Jefferson Farfán en una conocida discoteca barranquina.



Jamila Dahabreh comentó que entre ambos solo hay una amistad de muchos años con Jefferson Farfán y reveló que estuvieron acompañados de otros futbolistas y de Ruth Kruger, quien al ser consultada vía telefónica por su foto al lado de Cueva respondió: ‘No me acuerdo de nada, recién me levanto (2 de la tarde)’.

Jamila, ¿ayer celebraste con Jefferson Farfán la clasificación?

Sí, todos hemos celebrado el triunfo de Perú.



Vimos a Jefferson Farfán demasiado emocionado...

Claro, imagínate. Estamos en el Mundial. Estamos superfelices.



¿Lo felicitaste, brindaste con él?

No mucho, pero sí lo felicité.



¿Y qué le dijiste?

Como te dije, no pude hablar mucho con él porque había bastante gente. Le deseé muchas felicidades.

Perú vs Nueva Zelanda: Gol de Jefferson Farfán

Fue el héroe de la noche.

Por supuesto.



¿Son amigos de hace varios años?

Así es, desde hace muchos años.



Seguramente ahora te vincularán con él...

Seguro, pero nada que ver. Hay una amistad de varios años, no existe otra cosa más que eso.



¿Estás soltera?

Solterita.



¿Y puede pasar algo con Jefferson?

Ja, ja, ja. Lo descarto, solo somos buenos amigos.



Él es uno de los solteros más codiciados.

Sí, ¿no? Es un gran chico, muy bueno, pero solo somos amigos.



¿Y había muchos jugadores?

Sí.



¿Hasta qué hora duró la juerga?

No sé, yo me fui temprano. No sé hasta qué hora se habrán quedado.