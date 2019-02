¿Jefferson Farfán le prestó su Ferrari a Ivana Yturbe? La 'Foquita' cuenta la verdad de las imágenes

Jefferson Farfán le contó a Tilsa Lozano que la fotografía en la que aparece abrazado a Ivana Yturbe, en un yate, la subió Brunella Horna en su cuenta de Instagram, pero él la eliminó a los pocos minutos porque quiere ‘mantener su relación en privado’.



La conductora de ‘¡En exclusiva!’ aprovechó que el ‘Zorro’ estaba conversando con el jugador del Lokomotiv para quitarle el teléfono y hacerle algunas preguntas.



Al consultarle de dónde salieron las fotos que han circulado en redes sociales y en programas como ‘Magaly TV, la firme’, él aseguró que las habían vendido.



“Lo que dijo Jefferson Farfán es que ellos fueron a imprimir las fotos porque querían tener un recuerdo (de su viaje por Dubái) y de ahí las han filtrado”, comentó Tilsa Lozano.

​

“La primera foto fue cuando estaban en la casa de Brunella Horna y desde su teléfono ella la subió, y la sacó porque quiere mantener su relación en privado, todavía la está cuidando”, indicó la conductora.



Además, el jugador le contó que no le ha prestado su Ferrari a Ivana Yturbe para que lo maneje, tal como se observó en un ‘ampay’, si no que esa vez lo condujo porque él había bebido una copita de licor.



“Dice que él no le prestó (el carro a Ivana), que fueron a cenar y la dejó manejar porque él se había tomado una copita”, afirmó Tilsa Lozano.



LAS FOTOS



De otro lado, el programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes del romántico viaje de la modelo a Dubái para encontrarse con la ‘Foquita’.



En una de estas imágenes se ve a la pareja paseando en una moto acuática, luego aparecen abrazados con el fondo del hotel Atlantis. También se mostraron imágenes de ellos luciendo la misma polera, abrazados en un túnel de luces y por último, una instantánea de sus manos entrelazadas luciendo unas pulseras muy similares.