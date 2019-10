"Jefferson debería lucir del brazo a Yahaira, quizás no lo hace porque siente vergüenza", dijo Evelyn Vela

¡Están más juntos que nunca pero no se exponen! Tras botar la casa por la ventana, el último sábado por sus 35 años, Jefferson Farfán continuó con la celebración al día siguiente en una discoteca barranquina con Yahaira Plasencia.



Según las imágenes que difundió ayer ‘Válgame’, el futbolista y la salsera abandonaron en la madrugada raudamente el local nocturno tras haber pasado un rato de diversión y baile, junto a un grupo de amigos.



De esta manera quedan cada día menos dudas de que la relación entre ambos va muy en serio, pues en los últimos meses han estado juntos en Colombia, Cuba, Madrid y Miami.



‘OJALÁ QUE LA LUZCA’

​

La ‘Reina del sur’, Evelyn Vela, dijo que Jefferson Farfán tiene todo el derecho de celebrar a lo grande su cumpleaños, pero le daba un poco de pena que no pueda lucirse del brazo con Yahaira Plasencia.

​

“Tiene todo el derecho a gastar su dinero, se lo ha ganado y puede disfrutarlo con quien quiera. Me gustaría que también lo haga así con sus hijos, se lo merecen, son buenos niños”, dijo Evelyn Vela.

​

Luego, añadió que sentía un poco de pena porque no se luce del brazo de Yahaira Plasencia, ‘pues lo evidente no se pregunta’.



“Creo que es evidente su relación, bien por ellos. Pero él debería lucirla del brazo, quizás no lo hace porque siente vergüenza”, remarcó la ‘Reina del sur’.



(Frank López)