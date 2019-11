Melissa Klug saca las garras por sus hijos. La empresaria brindó una extensa entrevista al programa 'Domingo al Día' para hablar de diferentes temas, pero principalmente, dejar en claro que tomará acciones legales contra Jefferson Farfán por mencionar a sus hijos en su película biográfica sin conversarlo con ella.

La chalaca aseguró que ella jamás tuvo conocimiento sobre esta situación y que, así como la Foquita le envía cartas notariales cada vez que ella supuestamente incumple el acuerdo que ambos tienen, ahora es su turno de hacer algo.

"Esto es un tema que lo llevará los abogados. Si yo 'incumplo', las demandas me llegan a mí, pero cuando el incumple ¿me tengo que quedar callada? No lo voy a hacer", expresó.

Además, dejó entrever que toda esta situación parece no tener fin pues -aparentemente- una de las partes tiene resentimientos que aún no cura. Incluso, aclaró que con los papás de sus otros hijos, tiene una comunicación fluida y clara.

"Es una guerra que no tiene fin. Si es que no se cierran cicatrices, no se cura el corazón, sigues con el odio y el rencor. Yo me hablo con los papás de mis otros hijos sin ningún problema", comentó la 'blanca de Chucuito.

Melissa Klug habla de sus hijos y Jefferson Farfán

MELISSA KLUG Y LAS 'PRIORIDADES'

En varias ocasiones, la exparticipante de El Gran Show ha dado mensajes refiriéndose a las prioridades que tienen las personas en su vida. Y esta vez no fue la excepción. Klug mencionó la actividad de Farfán en redes sociales para demostrar cuánto tiempo pasa el futbolista con sus dos niños.

"Cada persona tiene prioridades y les dedicas tiempo. Si él se dedica a subir todas sus cosas en redes sociales entonces yo no tengo hablar mucho. A buen entendedor pocas palabras. Ahí está (demostrado) el tiempo que le dedica a sus hijos", puntualizó.