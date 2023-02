En una entrevista exclusiva a Yaco Eskenazi para “Estas en todas”, Jefferson Farfán aseguró que por ahora no está en sus planes enamorarse, pues prefiere enfocarse al cien por ciento en sus hijos.

“El amor Jefferson. ¿Cómo está el corazón?”, consultó el esposo de Natalie Vèrtiz. “No, ahorita no me provoca, ahora quiero pasarla bien con la familia, con mis hijos he estado mucho tiempo fuera”, se sinceró el exfutbolista.

En otro momento, Yaco se animó a contar una anécdota que vivió cuando salió junto a Jefferson. “Una vez fuimos a comer y estábamos sentados en la mesa y te llegó un pisco sour y el mesero dice: ‘Señor Jefferson de las chicas que están ahí’. Luego estaba el celular ahí y llega un mensaje en el que te dicen: ‘Hola, Jefferson. Estoy en la mesa de al lado’”, reveló el conductor de “Estas en todas” generando la risas del exfutbolista, quien le pidió que no cuente esas cosas.

Ante la infidencia de su amigo, Jefferson manifestó que él toma esas muestras de cariño como una forma que tienen sus fans de recompensarlo por su trabajo.

“Tú me conoces, sabes que soy súper simple a donde voy la pasamos bien. Tú has visto el cariño que la gente me da y me siento orgulloso porque reconocen mi trabajo que he hecho durante tantos años, no solamente en mis clubs, sino también por mi país, lo que hice por la selección. Para mí es como un tema de agradecimiento de la gente que siempre donde voy me tratan bien”, puntualizo.

