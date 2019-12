En llanto. Así terminó Melissa Klug al revelar que Jefferson Farfán ha decidido interponerle una nueva demanda. Pero esta vez para pedir una reducción del 60% de la pensión conjunta de los dos hijos que tienen en común.

Según el abogado Martín Sagástegui, representante del estudio de abogados que defiende a la empresaria, el futbolista alega que como ya no está jugando en su equipo, no puede seguir pagando lo que habían quedado en el acuerdo que realizaron hace años.

“Jefferson Farfán ha solicitado una reducción del 60% de lo que pagaba. Si hacemos un ejemplo, si él pagaba 1000 soles por ambos, ahora pagaría 400 soles. En el acuerdo de conciliación había una serie de acuerdos que, debido a la calidad de vida que tenían los hijos, ambos padres aceptaron. El motivo justificado que él alega es que ya no está jugando. Para acreditarlo, tiene que presentar un documento que diga que lo han botado y eso no es así”, declaró el letrado a Magaly TV: La Firme.

Melissa Klug llora - Trome

En otro momento, la blanca de Chucuito terminó en llanto al hablar del poco tiempo que el seleccionado nacional comparte con sus dos hijos. Cuando habló de los viajes que la Foquita podría tomarse con los menores, tuvo que pedir que cortaran la entrevista porque se quebró.

“Ustedes han visto las pocas veces que yo he salido a reclamar los derechos de mis hijos, pero yo ya me cansé. Era porque quería que le dedicara tiempo a ellos. Me gustaría que compartan viajes con él, que se vayan con él (llora)”, declaró.