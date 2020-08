Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia ya están en Lima luego de varias horas de viaje desde Rusia, con escala en Ecuador. La ‘Foquita’ y la salsera tomaron un vuelo de Rusia hasta Guayaquil, para luego ingresar al Perú vía terrestre hasta Tumbes y de allí tomar otro avión que lo trajera hasta la capital. El trayecto tuvo que hacerse así, debido al cierre de fronteras.

Las cámaras del programa de Magaly Medina difundieron cuando el futbolista dejó en su casa a la salsera tras arribar a Lima.

Jefferson Farfán no continuará en el Lokomotiv de Rusia tras no renovar su contrato, por lo que el delantero de la selección peruana seguirá haciendo los trabajos físicos en la Videna de cara a las Eliminatorias, pues aún no se le presenta ninguna oferta concreta.

El futbolista deberá someterse a exámenes médicos, previos a su llegada a la Videna, tal y como lo hicieron sus compañeros de selección, Christian Cueva y Paolo Hurtado.

Por su parte, Yahaira Plasencia, quien tuvo que quedarse en Rusia tras declararse la pandemia por el COVID-19, deberá hacer cuarentena. La intérprete de ‘Cobarde’ escribió hace unos días desde el país europeo que extrañaba cantar sobre un escenario.

“Nadie puede explicar lo que se siente estar acá, lo que es pisar un escenario, y que el corazón empiece a hablar. Estoy segura que pronto nos volveremos a ver”, indicó la salsera como leyenda de un video donde se ve a la salsera bailando y cantando en una loza deportiva.

Jefferson Farfán fue captado dejando en su casa Yahaira Plasencia. (Magaly Tv. La firme)