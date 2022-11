La ‘Castigadora’ Jenny Kume afirmó que hace años ‘colgó las tangas’ y su época de calateo ya quedó en el pasado. Sin embargo, se mantiene joven y vital porque hace ejercicios y tiene una buena alimentación, y también es gracias al ‘colágeno’ ya que su esposo rumano, Dimitri, es 18 años menor.

“El próximo año, en abril, cumplimos cinco años de casados. Aunque ya tenemos ocho años conviviendo en las buenas y malas. Estamos durando ja, ja, ja... porque ahora los matrimonios duran menos”, comentó.

Hay matris que solo duran meses...

Y duran menos cuando lo exponen mucho en televisión.

Por eso prefieres mantener un perfil bajo en tu relación.

Es lo mejor, tener bien guardadito todo...

¿Colgaste definitivamente las tangas?

Sí, al menos las tangas sí porque ‘Castigadora’ siempre seré.

No te animas a abrir tu cuenta en Onlyfans.

No, ya pasó mi tiempo de calateo ja, ja, ja... tanto tiempo alejada del ambiente, que creo que me volví algo más pudorosa.

Dice que se gana mucho dinero.

Sí, pero además está muy manoseado el Only. Cada vez tienes que calatearte más y más para ganar dinero, mejor exploto mi cerebro fitness ja, ja, ja, ja.

Te mantienes bien gracias al ejercicio.

El ejercicio y una alimentación saludable son el elíxir de la juventud.

Pero tú también tienes tu ‘colágeno’ porque tu esposo rumano es menor que tú.

Ya le ‘robé' todo su colágeno. En unos años él parecerá más viejo que yo ja, ja, ja.

Con tu esposo, ¿cuántos años hay de diferencia?

Yo le llevo 18...

Tú eres del club de las mujeres que le gustan los chibolos.

Obvio, yo estoy para succionar colágeno, no para que me succionen lo poco que me queda ja, ja, ja, ja.

Él te apoya en todo.

Sí, aquí trabajamos duro. Tenemos el minimarket, el gimnasio y un pequeño Spa. Hace poco festejamos lo cinco años de nuestro gimnasio.

Lograron salir adelante, a pesar de que en la pandemia fue un momento duro.

La hemos luchado duro, gracias a Dios, ahora comienza la temporada alta. Pero hemos hecho muchos sacrificios, como dicen ' el que quiere celeste, que le cueste’. Felizmente mi esposo es muy maduro y trabajador.

Hay muchas parejas que se están divorciando, ¿te sorprendió lo de Karla Tarazona y Rafael Fernández?

La verdad que no, generalmente los matrimonios que exponen mucho su vida en televisión o redes sociales terminan en divorcio. Más bien, ese señor no amaba lo suficiente a Karla, mira que poner tanto pretexto, casi a los dos años de matrimonio, para divorciarse.

Mucha gente piensa que tenían un matrimonio de apariencia.

En Chollywood todo puede pasar...