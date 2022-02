QUÉ FUERTE. Jessica Newton compartió en su Instagram los mensajes que cientos de seguidores le han hecho llegar brindándole su apoyo, esto luego que Magaly Medina, su mejor amiga, criticara a Deyvis Orosco y la segunda pedida de mano a Cassandra Sánchez De Lamadrid.

Mediante un video compartido en sus stories, la exreina de belleza recalcó que su silencio es su mejor respuesta ante las fuertes críticas que puede recibir.

“Siempre reaccionen en silencio y para ustedes, así que cuando a mí me pasan estas cosas respiro y hago así (me sacudo)”, dice entre sonrisas Jessica Newton.

Sin embargo, después de ello, la madre de Cassandra Sánchez compartió los mensajes de sus seguidores y le posteó la canción de Deyvis a Magaly cuyo coro entona: “No te creas tan importante”.

Jessica Newton muestra apoyo de seguidores y explota contra Magaly: “No te creas tan importante”

DEYVIS OROSCO RESPONDE A MAGALY

Deyvis Orosco se presentó EN VIVO como invitado en el programa ‘En Boca de Todos’ y decidió responderle a Magaly Medina por decir que le pidió por segunda vez la mano a Cassandra Sánchez debido a una estrategia para sus conciertos. Sin embargo, el ‘bomboncito de la cumbia’ lo aclaró.

“Lo aclaro, la primera vez, saliendo de este programa, la sorprendí en octubre, pero fue una pedida muy sencilla, muy íntima porque el mundo estaba de otra manera, todos estábamos cuidados, con mascarillas. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, y es por eso que el mundo ha regresado”, argumento Deyvis Orosco.

“Ella se merece eso y más, me ha regalado lo más maravilloso. Entonces solamente para estar aclarándolo, yo le regalé un segundo anillo. Ella no sabía absolutamente nada... Mi vida de trabajo no va a cambiar, esa pedida no fue por algo que no sea especial sino porque este año nos vamos a casar”, sentenció.