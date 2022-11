EXPLOTÓ. Jessica Newton se enlazó EN VIVO con el programa ‘Amor y Fuego’ para conversar sobre las candidatas de belleza que representan al Perú en distintos certámenes, sin embargo, Rodrigo González terminó hablando de Deyvis Orosco y Magaly Medina, lo que hizo que se incomodara.

“ La gente dice que lo que pasa es que están haciendo todo esto para sostener y no darle gusto a la Magaly ”, mencionó ‘Peluchín’ tras el ampay de los ‘urracos’ a Deyvis Orosco en un sauna.

Al escucharlo, Jessica Newton se incomodó y arremetió contra el conductor del magazine de espectáculos para dejarle en claro que Magaly ya no forma parte de su vida.