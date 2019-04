¿Jessica Newton envió el video íntimo de Milett Figueroa a Miss Universo? | VIDEO

¿Recuerdas que Milett Figueroa postuló al Miss Perú? La modelo era una de las favoritas para llevar la banda nacional, que al final terminó en manos de Valeria Piazza. Era el año 2017 y la modelo no pudo participar del certamen pues tuvo una reacción alérgica que la dejó fuera de la competencia.

Sin embargo, tiempo después Jessica Newton la reclutó para que sea la representante de Perú para el certamen internacional Super Talent of the World 2018, el cual ganó. Milett Figueroa ostentó una corona y su participación no pasó desapercibida.

Ahora que se ha anunciado el paso de Jessica Newton por el sillón rojo de El Valor de la Verdad, una pregunta sobre Milett Figueroa ha llamado la atención. ¿La organizadora del Miss Perú envió el video íntimo de la modelo al Miss Universo cuando se postuló?

En el avance publicado por Beto Ortiz, Jessica Newton deberá responder a esta interrogante. Recordemos que el material fue grabado en estricto privado cuando ella era pareja de Alexander Geks.

Jessica Newton en El Valor de la Verdad

Cuando el material íntimo fue difundido, Milett Figueroa tomó acciones legales y señaló que buscaría al culpable de publicar el video. Sin embargo, nunca se supo quién fue el responsable.

Jessica Newton también responderá otras preguntas alrededor de los escándalos más sonados de sus reinas, así como de su vida personal.

"¿Se acostó Laura Spoya con Renzo Costa?"

"¿Te cuestionan por respaldar la relación de tu hija con Deyvis Orosco?"