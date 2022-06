¿QUÉ PASÓ? Jessica Newton desmintió a Yely Rivera, exMiss Perú, quien dijo que se sintió ofendida porque no entregó la corona de Miss Perú a Alessia Rovegno “Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no me parece justo y no me parece correcto. Seré su eterna reina porque yo nunca entregué corona”, dijo.

La organizadora del certamen explicó que Yely Rivera no es Miss Perú, ya que su título es Miss Supranacional por lo que no podía coronar a la nueva representante.

“No le dio la corona porque durante el certamen, ella participa en Miss Universo y no clasifica, yo le doy una segunda oportunidad de ir al Miss Supranacional, traje un representante del Miss Supranacional, la coronamos como Miss Supranacional y automáticamente ella deja el título de Miss Universo y se convierte en Miss Supranacional”, indicó.

En ese sentido, aclaró que Yely Rivera renunció a su título de Miss Supranacional en Semana Santa. “Me dijo que tenía demasiado peso de las redes de las quejas y quería dedicarse a su nueva meta de ser cantante de cumbia”, agregó.

Jessica Newton responde a Yely Rivera (Video: ATV)

Jessica Newton sobre Yely Rivera: “La invitamos por cortesía”

Además, Jessica Newton aclaró que si invitaron a Yely Rivera a la coronación de Miss Perú 2022 fue solo consideración a ella.

“Como una cortesía la invitamos, ella entregó su banda, pero en ningún momento ella iba a coronar”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo ya no le respondió a Magaly Medina tras tres días de enfrentamientos: “No, ya no”

Ethel Pozo ya sabía de separación de Keiko y Mark y luce afectada: “Lo he procesado en mi casa”

‘Hiro’ tuvo que dejar Tailandia para volver a ‘Al fondo hay sitio’: “Lo pensé mucho”