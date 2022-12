Jessy Kate señaló que Micheille Soifer tiene un problema de identidad y hace lo que sea para llamar la atención. Además, ella llegó a la cumbia para imponer su propio estilo y niega que se vaya a unir a la moda del Onlyfans.

“Creo que Micheille tiene un problema de identidad. No sabe lo que quiere, primero cantó cumbia, después balada y ahora está en lo urbano. Ahora no sabe qué ponerse para llamar la atención, sale prácticamente calata en sus shows”, dijo Jessy Kate, quien acaba de lanzar su tema ‘Escríbeme’.

Criticaron a Micheille porque en sus shows, más que cantar, baila el tema ‘Envolver’ de Anitta.

Si dice que es cantante, que haga su show de cantante y demuestre su talento.

¿Tú vas a incursionar en el género urbano?

No, lo mío es la cumbia, soy la ‘Potra de la cumbia’ y quiero marcar mi propio estilo, más juvenil, que no se vea tantas lentejuelas. Digamos que no quiero que se vea tanta carne, sino que se escuche el talento de las voces de mi grupo.

¿Qué tal ha recibido el público tu música?

Estoy muy contenta porque estamos teniendo bastante aceptación y pronto estrenaremos el videoclip, este es nuestro primer bebé. En febrero nos vamos de gira a Argentina.

Fue difícil tomar la decisión de lanzarte como cantante.

Yo pienso que los artistas debemos quemar etapas, ir avanzando y bueno ahora decidí entrar de lleno en la música porque vengo de familia de músicos y le di un giro a mi carrera.

Dejaste definitivamente las tangas.

Así es. Yo empecé como porrista del Sport Boys, como vedette, la novia de la Copa América y ahora estoy en el mundo de la música, de la cumbia que es muy competitivo.

Tienes un referente en la música.

Yo respeto mucho la trayectoria de los artistas que tienen muchísimos años. Tengo a Yolanda Medina como ejemplo, me parece una mujer muy fuerte y siempre está atrás de mí, de mi carrera, me da tips para llevar una carrera limpia, sin escándalo. Yo tranquila avanzó con la frente en alto y sin que me señalen.

Es cierto que vas a incursionar en el Onlyfans...

Nada que ver. No estoy en contra, no señalo ni juzgo, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo. En lo personal creo que tengo un talento y quiero explotarlo, yo me preparo constantemente porque tengo clase de canto, de oratoria. No quiero ser una improvisada.

CORAZONES UNIDOS POR ELLOS

De otro lado, Jessy Kate invitó al público al evento ‘Corazones unidos por ellos’ a beneficio de los niños con cáncer, parálisis cerebral, niños en estado de abandono y personas de la tercera edad.

El evento se realizará el 11 de diciembre en el Complejo Santa Rosa, frente al Mall de Santa Anita.

La entrada es gratuita, pero los asistentes tendrán que llevar una donación equivalente a 20 soles o más.

“Pueden llevar leche, pañales, juguetes, alimentos no perecibles, artículos de limpieza, ropa y calzado”, dijo Jessy Kate quien añadió que habrán más de 50 grupos musicales y artistas en el escenario.