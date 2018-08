Jesús Alzamora intentó jugarle una broma a su novia, pero todo le salió mal | VIDEO

Quiso ser gracioso. Jesús Alzamora quiso jugarle una broma a su novia, la modelo María Paz González Vigil (Pazita), durante su viaje a Panamá. Ambos se encuentran haciendo visitas turísticas y al conductor de TV se le ocurrió sorprender a su pareja, pero nada salió como esperaba.

Pazita estaba grabando un video en Instagram para sus seguidores contándoles los precios de peaje que tienen que pagar las embarcaciones que pasan por el canal de Panamá. En ese momento, Jesús Alzamora quiso sorprenderla saltando desde atrás.

Aunque quiso bromear con ella, su pareja no tomó bien su broma. "¡AY!, Caramba... ¡Me asustaste horrible! Estaba contándole a mi gente algo. Pucha madre", le dijo Pazita a Jesús Alzamora tal y como se ve en el video de Instagram.

Pero no todo quedó ahí. María Paz González Vigil le reclamó a su pareja por el susto, pues verdaderamente se quedó asustada, pensando que alguien se caía sobre ella. Jesús Alzamora se quedó callado mientras la escuchaba."Me has asustado horrible de verdad. Eres un niño".

Ante esto, Jesús Alzamora solo atinó a pedirle disculpas a Pazita y tocarle el pecho para calmarla después de haberla asustado de esa manera. La joven cortó el video de Instagram que grababa sin nada más que agregar. Su rostro lucía serio y desencajado por lo sucedido

