EN POLÉMICA. La fiesta de Samahara Lobatón ha dado mucho qué hablar. Mientras que se levantó la controversia porque la Policía acudió a su departamento por la presencia de varias personas sin mascarillas ni distanciamiento social, ahora Jhilmar Lobatón habría sido separado del Sporting Cristal por asistir al cumpleaños de la mayor de las hijas de Melissa Klug.

Según las declaraciones de la propia ‘Blanca de Chucuito’ la reunión fue de carácter íntimo y los únicos ‘faranduleros’ que estuvieron presentes fueron ella misma, Abel Lobatón y el hermano de este último ‘que es futbolista’, en referencia a Jhilmar.

Amor y Fuego consignó varios tuits de periodistas deportivos que indicaban que el deportista habría sido sacado de su club por asistir a una fiesta. Por su parte, él mismo negó que hubiese llegado al cumpleaños de Samahara.

“Yo me quedé en mi casa, creo que el que ha ido ha sido un primo mío, pero yo no he ido. No se vayan a equivocar diciendo que soy yo porque me perjudican. Si quieres yo averiguo quién es esa persona y si es mi primo también te digo”, dijo el futbolista a un reportero del programa de Willax.

Amor y Fuego también se comunicó con la jefa de prensa del Cristal, Romina Antoniazzi, quien muy a su estilo, no negó ni afirmó que Jhilmar Lobatón haya sido separado por asistir a la fiesta de cumpleaños de Samahara.

Finalmente Carlos Lobatón, hermano de Jhilmar y coordinador deportivo del Sporting Cristal, indicó que el problema no tiene que ver con él. “Si lo separan o no es decisión de los dirigentes y cuando haya algún tipo de decisión, habrá un comunicado”, aseguró.

Jhilmar Lobatón fue separado del Sporting Cristal ¿por asistir al cumpleaños de Samahara Lobatón?

CRISTAL SEPARA A JHILMAR

Sporting Cristal anunció la salida de Jhilmar Lobatón mediante un comunicado, aunque no especificaron las razones de la decisión. “El Club y el futbolista Jhilmar Lobatón han resuelto su vínculo contractual de mutuo acuerdo”, dice el pronunciamiento.

En ese sentido, el club agradeció al jugador por el tiempo que estuvo. “Sporting Cristal y la familia celeste agradecen a Jhilmar por el tiempo entregado a la institución, deseándole éxitos en su carrera profesional”, indican en el comunicado.