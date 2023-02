El actor cómico y cantante Jim Maelo afirmó que al comediante Ricardo Mendoza de ‘Hablando huevadas’ le falta humildad y que el dinero y la fama lo han mareado. Recordó que ambos trabajaron juntos en el elenco de Carlos Álvarez tanto en ATV como en Willax Televisión.

“En los tiempos que grabábamos en ATV y en Willax Televisión con Carlos Álvarez me parecía una persona chévere, pero ahora con todo lo que veo en los medios y de la forma en que se ha comportado con su tío Cachín Alcántara, pues se nota que le falta humildad, al parecer se le subieron los humos y espero que pise tierra, pues no se puede andar por la vida tan desubicado”, comentó Jim Maelo, quien ahora está en su faceta como cantante de salsa en el Callao.

¿Cuándo trabajaban juntos veías algo similar en su comportamiento?

A veces se desubicaba porque Carlos (Álvarez) decidía que yo grabara algunas secuencias y él no lo hacía, entonces se notaba mucha molestia. En otros momentos llegaba y no saludaba, y el tío Melcochita lo vacilaba. También, en algunos momentos salíamos a grabar a la calle y la gente nos reconocía y pedían fotos, pero a él ni lo empelotaban.

Por eso dejó el programa...

Hasta dónde yo sé, él no se fue, sino que Carlos decidió decirle hasta aquí no más. Él empezó a trabajar fuerte con las redes y seguro que cuando empezó a cobrar bien, pues decidió botarse con la gente. Lo que no entiendo es por qué la gente cuando tiene plata cambia y se alucina, yo en su momento también la he ganado y no he pisado huevos. Soy un tipo de barrio y desde chiquito aprendes a valorar a todo el mundo, eso no te puede cambiar.

¿Nunca te desubicaste?

He tenido mis momentos de estupidez, y recuerdo que una vez Carlos (Álvarez) me cuadró y me dijo las cosas claras y me enderecé. Para mí es un ejemplo, y creo que Ricardo Mendoza debe seguir esos ejemplos de humildad de Carlos Álvarez, Melcochita y hasta de su tío Carlos Alcántara, pues no basta con tener dinero, sino ser buena persona.

¿Y cómo te va con la salsa?

Muy bien, creciendo cada día, no solo con los shows que estoy realizando todas las semanas sino porque estoy por lanzar unos temas inéditos, ya los he grabado y se viene mucha salsa brava y con mensaje.

