El cantante Jim Maelo pasa por momentos difíciles, ya que fue víctima de una nueva modalidad de robo y lo despojaron de sus equipos de sonido, que son su herramienta de trabajo. Afirma que está destrozado, pero este es solo un tropiezo y seguirá adelante con su proyecto de lanzar su propia orquesta.

“Me robaron mis parlantes, paradores de micrófonos, por dejarlo en la casa de unos chilenos. Me da mucha indignación porque esos equipos son el fruto de mi esfuerzo y mi trabajo”, señaló

¿Qué es lo que pasó?

Me contrataron para hacer un pequeño show en su casa y como estaba ‘alegrón’, el dueño me dijo que deje mis cosas para salir tranquilo. Regreso al día siguiente por mis cosas y no estaban. Ellos no vivían ahí, lo habían alquilado.

Tampoco te pagaron.

No, porque dijeron que lo harían a primera hora cuando regrese por mis equipos. Canté por tres horas a 700 soles. Lo único que me dijeron que eran de Antofagasta (Chile), se veía tan bacano todo. Estoy destrozado porque he perdido mis cosas con las que trabajo. Me alzaron en peso porque me hicieron llevar todos mis parlantes.

¿Hiciste la denuncia?

Sí, la Policía me va a apoyar, pero no creo que puedan hacer mucho. Me han dicho que esta es una nueva modalidad de robo y espero que otros músicos no caigan. Yo soy una soy una persona alegre y buena onda, ya iba a despegar con mi propia orquesta, esto me atrasa, pero no me va a tumbar.

¿ Por qué es una nueva modalidad de robo?

Mira, te contratan, se hacen los amables, pero esa gente ya está de salida de ese lugar. El dueño (de la casa) me dijo que ellos dejaron la casa el miércoles, pero le pidieron permiso para hacer una chiquita, como despedida porque ya se iban a Antofagasta (Chile). Solo espero que otros colegas de la música no caigan.

Hiciste una fuerte inversión en los equipos..

Esos equipos están valorizados en cuatro mil soles cada parlante, más la consola, los paradores de micrófonos que había implementado. Todo sobre pasa los cinco mil, además no me pagaron.

Ahora hay que ser más precavido y desconfiar de todos.

Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo me confié y me agarraron en mis 5 minutos de estú... espero que nadie más pase por esta experiencia.

Y ahora qué vas a hacer...

Seguir adelante, proyectarme a mi orquesta nada más, no me queda otra. Tengo un amigo, que me quiere apoyar y está viendo la posibilidad de realizar un evento benéfico en su restobar y discoteca para ver su recupero algo.

Como dices solo te queda mirar para adelante y recuperarte...

Así es, ahorita estoy destrozado. Pero sé que tengo que levantarme, esto es solo un tropiezo.

