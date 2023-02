Joao Castillo, el exactor cómico de “JB en ATV”, brindó una entrevista al canal de YouTube “A Cachay con Sara” donde fue consultado sobre los motivos por los que ya se le ve en el programa cómico dirigido por Jorge Benavides.

“La gente está acostumbrada de verte los sábados con Jorge todos los sábados. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no te vemos tan seguido con JB?” , consultó Sara al Joao.

Ante la consulta, Castillo aseguró que su vínculo laboral con “JB en ATV” terminó en junio de 2022. Y respecto a los motivos, solo contó que fueron por razones muy personales.

“Tan seguido, no, ya no estoy. Gracias por ver, Sara. Desde el mes de junio dejé de trabajar ahí. Ahora me estoy dedicando a lo del pisco. Los motivos son personales” , resaltó el querido cómico.

Sara no se quedó satisfecha con la respuesta y le consultó si uno de los motivos fue el económico; sin embargo, Joao descartó que ese haya sido la razón.

“Pero por qué. ¿O no te querían dar aumento?”, consultó. A lo que el cómico, respondió: “No, no por el lado de aumento no va”.

