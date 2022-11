Joaquín Escobar brindó una pequeña entrevista a la reportera de ‘Amor y fuego’, quien le preguntó acerca de Yoni, el personaje que interpretó en ‘Al fondo hay sitio’, y si podría regresar en la novena temporada de la teleserie peruana.

“¿Te han llamado de ‘Al fondo hay sitio’?, preguntó la mujer de prensa a Escobar, a lo que el actor respondió: “Llamado, así que me hayan llamado que yo haya contestado el teléfono, no. Sé que hay cierto interés , yo tengo interés también”

Además, reveló que le gustaría retomar el personaje, ya que una gran cantidad de personas se lo piden: “Me encantaría que se dé por las personas. Ustedes me lo piden a diario y me encantaría que sea la manera de yo agradecérselos regresándoles el personaje por algunos capítulos”, expresó el actor

“¿O sea que ya ha habido acercamiento de parte de la producción de ‘Al fondo hay sitio’?”, cuestionó la periodista, a lo que Escobar contestó con una mueca que parece indicar que sí hay algunas conversaciones de por medio.

Joaquín Escobar confirma que ‘Yoni’ podría volver a ‘AFHS’. VIDEO: Willax

El increíble cambio físico de Joaquín Escobar, Yoni de ‘AFHS’

Sus seguidores quedaron sorprendidos al revelar su musculatura cuando está entrenando. “Qué hermoso”, “Un fuego”, “Simplemente bello”, “Me encanta”, “‘Reyna Pachas’ ha de estar orgullosa de su hijo”, son algunos comentarios que le dejan.

El joven de 28 años empezó a ejercitarse luego de los primeros casos de COVID-19. Durante los meses de cuarentena, él colgó imágenes de su cambio en TikTok, donde también comparte su entrenamiento y trabajo.

Joaquín entrena diariamente. (Foto: Instagram)

